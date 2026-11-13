Попытка раскачать всю Центральную Азию. Власти заявили об угрозах

Советник президента КР, бывший секретарь Совбеза КР Марат Иманкулов заявил, что возможные межнациональные провокации могут быть направлены не только на срыв предстоящих президентских выборов, но и на дестабилизацию всего Центрально-Азиатского региона. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсетях.

По его словам, предупреждение Садыра Жапарова о возможных провокациях следует воспринимать со всей серьезностью.

«Если президент выступил с таким заявлением, значит у него есть не только информация, а данные, подтвержденные спецслужбами и силовыми структурами. Прежде всего, это серьезное предупреждение тем, кто готовит или намеревается участвовать в межнациональных провокациях», — заявил Марат Иманкулов.

Советник главы государства напомнил о межэтнических конфликтах 1990 и 2010 годов, в урегулировании последствий которых, по его словам, он лично принимал участие.

«Все последствия таких провокаций ложатся на простых людей, они страдают больше всего. Это как гражданская война, где не бывает победителей. Поэтому государство и наш президент работают на упреждение. Пока не поздно, горячие головы необходимо остудить», — подчеркнул он.

Иманкулов считает, что возможные провокации могут преследовать более масштабные цели, чем вмешательство во внутриполитические процессы Кыргызстана.

По его мнению, речь может идти о попытках помешать развитию всего Центрально-Азиатского региона и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Он также предположил, что организаторы подобных действий могут рассчитывать на поддержку международных экстремистских, террористических и других организаций. При этом конкретных лиц или организаций советник президента не назвал.

«У меня нет сомнений в том, что все эти силы, даже если это внешние игроки, будут выявлены, а их пособники должны понести наказание по всей строгости закона», — заявил Иманкулов.

Он подчеркнул, что силовые структуры Кыргызстана располагают современным вооружением и техникой, а также взаимодействуют с соседними государствами в рамках ОДКБ и ШОС.

По словам советника президента, в случае возникновения провокаций ответ последует незамедлительно, в том числе при участии соседних государств.

Иманкулов призвал граждан сохранять бдительность и не поддаваться на попытки разжигания межнациональной розни.

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«Провокаторы всегда сталкивают простых людей, поэтому важно, чтобы граждане нашей страны и соседи внимательно прислушались к тому, что сказал президент. Сейчас мы должны быть очень внимательны, и всем нужно усвоить, что политические игры ничем хорошим не заканчиваются», — заключил он.

Напомним, очередные выборы президента Кыргызской Республики назначены на 27 января 2027 года.