Лицензии на медицинское образование в Кыргызстане будет выдавать Минздрав

В Кыргызстане изменили порядок лицензирования образовательных организаций, которые готовят медицинских работников. Теперь полномочия по выдаче соответствующих лицензий передаются уполномоченному государственному органу в сфере здравоохранения.

Соответствующее постановление № 734 от 2 ноября 2026 года подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Изменения внесены в положение о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденное постановлением кабмина от 14 декабря 2023-го № 678.

Согласно документу, новый порядок распространяется на программы среднего, высшего и послевузовского профессионального образования в сфере здравоохранения, а также дополнительного профобразования медицинских работников.

Таким образом, лицензирование подготовки медицинских кадров будет находиться в ведении уполномоченного органа в сфере здравоохранения, а не осуществляться по общему порядку для образовательных организаций.

Кроме того, уточняются требования к материально-технической базе организаций. При лицензировании будет учитываться соответствие используемых помещений и других объектов государственным образовательным стандартам и образовательным программам.

Минздраву поручено принять необходимые меры для реализации постановления.

Документ вступает в силу через 15 дней.