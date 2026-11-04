Лицензии на медицинское образование в Кыргызстане будет выдавать Минздрав
В Кыргызстане изменили порядок лицензирования образовательных организаций, которые готовят медицинских работников. Теперь полномочия по выдаче соответствующих лицензий передаются уполномоченному государственному органу в сфере здравоохранения.
Соответствующее постановление № 734 от 2 ноября 2026 года подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
Изменения внесены в положение о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденное постановлением кабмина от 14 декабря 2023-го № 678.
Согласно документу, новый порядок распространяется на программы среднего, высшего и послевузовского профессионального образования в сфере здравоохранения, а также дополнительного профобразования медицинских работников.
Таким образом, лицензирование подготовки медицинских кадров будет находиться в ведении уполномоченного органа в сфере здравоохранения, а не осуществляться по общему порядку для образовательных организаций.
Кроме того, уточняются требования к материально-технической базе организаций. При лицензировании будет учитываться соответствие используемых помещений и других объектов государственным образовательным стандартам и образовательным программам.
Минздраву поручено принять необходимые меры для реализации постановления.
Документ вступает в силу через 15 дней.