Новые стадионы в Ноокате и Кызыл-Кие введут в эксплуатацию в 2027 году. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Генеральный секретарь КФС Медербек Сыдыков отправился в Ошскую область с рабочей поездкой. Он встретился с представителями Академии Асылбека Момунова, Футбольной ассоциации региона и ознакомился со строительством стадионов в Ноокате и Кызыл-Кие.

Академия Асылбека Момунова ранее получила двухзвездочный статус в рамках программы AFC Elite Youth Scheme. КФС поздравил руководство и пожелал ей успехов в работе, достойной этого статуса.

Глава профильного союза также посетил стадионы в Ноокате и Кызыл-Кие, где в настоящее время ведутся строительные работы, и встретился с представителями местной администрации и подрядчика. Планируется ввести эти спортивные сооружения в эксплуатацию в 2027 году, уточнили в КФС.