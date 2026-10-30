USD87.45EUR97.41RUB1.09
24.kg

Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев вышел в финал

19:13, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Спортсмен из Кыргызстана Эрназар Акматалиев вышел в финал чемпионата мира по спортивной борьбе в Астане (Казахстан). Об этом сообщает федерация данного вида.

В весовой категории до 70 килограммов турнира по вольной борьбе кыргызстанец победил представителей Канады, Турции и США.

В финале он будет бороться против Ибрагима Ибрагимова из России.

Еще один кыргызстанский спортсмен Малик Шаваев получил шанс выступить в утешительном турнире за бронзовую медаль. В четвертьфинале он уступил Кайлу Дэйку из США, который вышел в финал.

Схватки за медали пройдут завтра, 31 октября.

Материалы по теме

Женская сборная Кыргызстана по борьбе вернулась с чемпионата мира

Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев вышел в полуфинал

Чемпионат мира по футболу. У сборной Кыргызстана U-15 52-е место из 189 команд

«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона на 71,5 тысячи зрителей

Чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана U-15 проиграла Китаю

Чемпионат мира по борьбе. Айпери Медет кызы осталась без медали

Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова вышла в финал

Чемпионат мира по борьбе. Айпери Медет кызы проведет схватку за бронзу

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Общество

В мэрии Бишкека рассказали о причинах повреждения облицовки путепровода

 

Рейд на Иссык-Куле. Из озера вытащили 1,2 тысячи метров сетей

 

На площади Ала-Тоо в Бишкеке выступили манасчи, акыны и военные

 

Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев вышел в финал

 

Афиша Бишкека на выходные: «Жизель», выставки и празднование Хэллоуина

 

31 октября: где в регионах отключат свет

 

Атака на Иран

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Власть

Кыргызстан заинтересован в укреплении стратегического партнерства с Турцией

 

Итоги самммита ОТГ в Анкаре. О чем говорили президенты

 

В парламенте подняли проблемы детской онкологии в Кыргызстане

 

Касым-Жомарт Токаев предложил принять Россию в Организацию тюркских государств

 

Главы правительств Кыргызстана и Казахстана обсудили развитие связей

 

Садыр Жапаров: Важно развивать искусственный интеллект на тюркских языках

 

Ситуация вокруг Украины

Украинцы составили почти половину среди иностранцев, попросивших убежище в РФ

 

Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

 

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18