Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев вышел в финал

Спортсмен из Кыргызстана Эрназар Акматалиев вышел в финал чемпионата мира по спортивной борьбе в Астане (Казахстан). Об этом сообщает федерация данного вида.

В весовой категории до 70 килограммов турнира по вольной борьбе кыргызстанец победил представителей Канады, Турции и США.

В финале он будет бороться против Ибрагима Ибрагимова из России.

Еще один кыргызстанский спортсмен Малик Шаваев получил шанс выступить в утешительном турнире за бронзовую медаль. В четвертьфинале он уступил Кайлу Дэйку из США, который вышел в финал.

Схватки за медали пройдут завтра, 31 октября.