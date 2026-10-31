Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанский спортсмен Малик Шаваев завоевал бронзу
Кыргызстанский спортсмен Малик Шаваев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в Астане (Казахстан). Об этом сообщает федерация данного вида спорта.
В весовой категории до 86 килограммов в схватке за бронзу наш соотечественник был сильнее Ибрагима Кадиева (Россия).
Отметим, Малик Шаваев ранее победил спортсменов из Пуэрто-Рико, Швейцарии и Ирана, но в четвертьфинале уступил Кайлу Дэйку из США. Американец вышел в финал, а Малик Шаваев получил возможность завоевать бронзовую медаль. В утешительном турнире кыргызстанец победил монгольского борца.
Напомним, сегодня еще один спортсмен из Кыргызстана Эрназар Акматалиев завоевал серебряную медаль.