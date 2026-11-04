Мээрим Жуманазарова поднялась на первое место в мировом рейтинге UWW

Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова поднялась на первое место в мировом рейтинге. Об этом говорится на сайте UWW.

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Обновленный рейтинг по версии UWW составлен по итогам чемпионата мира, который прошел с 24 октября по 2 ноября в Астане (Казахстан).

На этом турнире наша соотечественница выступала в весовой категории до 68 килограммов и смогла завоевать серебро.

Этот результат позволил ей набрать 64 тысячи 800 очков.

Акжол Махмудов занял шестую строчку рейтинга. После чемпионата мира в Астане, где получил бронзу, он набрал 36 тысяч 800 очков и поднялся сразу на 42 позиции.

Эрназар Акматалиев сохранил второе место в мировом рейтинге. В активе кыргызстанца 54 тысячи 500 очков.