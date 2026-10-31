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Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев завоевал серебро

20:42, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Спортсмен из Кыргызстана Эрназар Акматалиев завоевал серебряную медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в Астане (Казахстан). Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

В финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 70 килограммов кыргызстанец уступил Ибрагиму Ибрагимову из России со счетом 2:5.

До финала Эрназар Акматалиев победил представителей Канады, Турции и США.

Ранее кыргызстанка Мээрим Жуманазарова также завоевала серебро чемпионата мира.

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