Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев завоевал серебро

Спортсмен из Кыргызстана Эрназар Акматалиев завоевал серебряную медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в Астане (Казахстан). Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

В финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 70 килограммов кыргызстанец уступил Ибрагиму Ибрагимову из России со счетом 2:5.

До финала Эрназар Акматалиев победил представителей Канады, Турции и США.

Ранее кыргызстанка Мээрим Жуманазарова также завоевала серебро чемпионата мира.