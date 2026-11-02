Второй год подряд сборная Кыргызстана осталась без золота ЧМ по борьбе

Сборная Кыргызстана выиграла две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате мира по спортивной борьбе, который прошел с 24 октября по 1 ноября в Астане. В соревнованиях по греко-римской, вольной и женской борьбе участвовали 22 кыргызстанских спортсмена.

Серебряными призерами стали:

Эрназар Акматалиев — вольная борьба, весовая категория до 70 килограммов;

Мээрим Жуманазарова — женская борьба, до 68 килограммов.

Бронзовые медали завоевали:

Акжол Махмудов — греко-римская борьба, до 82 килограммов;

Амантур Исмаилов — греко-римская борьба, до 72 килограммов;

Малик Шаваев — вольная борьба, до 86 килограммов.

В командном зачете сборная КР заняла пятое место в вольной борьбе, десятое — в женской и 14-е — в греко-римской.

Таким образом, Кыргызстан второй год подряд остался без золотой медали на чемпионатах мира. В 2025-м сборная завоевала два серебра и три бронзы. В 2024 году турнир проводили только в неолимпийских весовых категориях. А вот в 2023-м и 2022-м золотые медали у кыргызстанцев были.