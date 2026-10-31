Кыргызстан планирует выпустить облигации в юанях в 2027 году

Кыргызстан планирует в 2027 году выпустить государственные облигации в китайских юанях. Об этом председатель Национального банка Алмаз Бакетаев заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, власти рассматривают возможность размещения облигаций на Гонконгской или Шанхайской фондовой бирже.

« Мы попробовали западный рынок, и теперь, вероятно, пришло время взглянуть на Восток. Там облигации, скорее всего, тоже будут дешевле. Алмаз Бакетаев

Как отмечает издание, правительство работает над возможной сделкой вместе со своим консультантом — компанией Oppenheimer & Co. Inc.

По словам Алмаза Бакетаева, выпуск облигаций в китайской валюте связан с растущей ролью юаня в экономике Кыргызстана и активными торговыми связями с Китаем.

КР также увеличила долю юаня в своих международных резервах. В прошлом году КНР была крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан — на него пришлось почти половина всего притока.

В ноябре пройдет встреча с инвесторами в Гонконге. При этом окончательное решение о выпуске облигаций в юанях и сроки размещения будут зависеть от ситуации на рынке.

Напомним, в 2025 году Кыргызстан впервые вышел на международный рынок еврооблигаций и привлек 700 миллионов долларов.