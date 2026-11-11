Попытка России заменить доллар юанем провалилась из-за санкций — Bloomberg

Россия фактически отказалась от попыток заменить доллар китайским юанем во внешней торговле из-за вторичных санкций США. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным «Банка России», приведенным агентством, доля юаня в расчетах за российский экспорт сократилась вдвое по сравнению с пиком середины 2024 года — до 22 процентов. Снижение произошло, несмотря на рост торговли с Китаем. При этом 69 процентов экспортной выручки от торговли со странами Азии Россия получает в рублях.

Перелом наступил после расширения американских санкций в июне 2024 года. Опасаясь ограничений, китайские банки стали сокращать операции с российскими контрагентами.

Из-за сложностей с прямыми платежами российским компаниям приходится пользоваться услугами посредников и проводить расчеты через третьи страны. Это увеличивает расходы, замедляет переводы и делает сроки поступления денег менее предсказуемыми.

Россия начала активно переходить на юань после вторжения в Украину в 2022 году и введения западных санкций, ограничивших доступ к расчетам в долларах и евро. Тогда китайская валюта получила широкое распространение в российской банковской системе и на финансовом рынке.