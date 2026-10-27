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24.kg

Кыргызстан лидирует по объему промышленного производства среди стран ЕАЭС

10:50, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Кыргызстан лидирует по объему промышленного производства среди стран ЕАЭС. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Указано, что в январе — августе 2026-го объем промышленного производства государств ЕАЭС увеличился на 0,3 процента к уровню прошлого года.

Рост наблюдался почти во всех странах союза: в Кыргызстане — на 8,8 процента, Армении — на 7,4 процента, Казахстане — на 2,8 процента, Беларуси — на 0,2 процента.

В России данный показатель остался на уровне 2025 года.

При этом объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился также на 0,8 процента.

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