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24.kg

В России решили ужесточить правила для ввоза авто из Кыргызстана

10:22, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В России с 2027 года ужесточат правила расчета утильсбора для автомобилей, ввозимых гражданами из-за границы. Проект постановления правительства «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним», подготовленный Министерством промышленности и торговли РФ, вынесен на общественное обсуждение.

Эксперты отметили, что из-за новых правил и формулы расчета доплат на машины из стран ЕАЭС невыгодным станет растаможивание через Кыргызстан.

Купленные авто придется ставить на учет в течение месяца, а для льготного ввоза раритетной машины старше 30 лет придется доказывать, что она является культурной ценностью.

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Согласно документу, правила начисления утильсбора планируется изменить с 2027 года, при этом конкретные сроки не указаны.

Автодилеры уже назвали поправки препятствием для выгодного ввоза автомобилей в Россию через страны Евразийского экономического союза.

Напомним, ввоз иномарок в РФ из-за рубежа в последние годы шел в основном через КР.

В документе также указано, что таможенные органы откажут в применении ставки утилизационного сбора для личного пользования, если ввозимый в Россию автомобиль до этого был ввезен на территорию ЕАЭС с уплатой пошлин, отличающихся от ставок единого таможенного тарифа объединения.

Отказ в льготном утильсборе предусмотрен и в случае, если в саму КР машина ввозилась как товар для личного пользования с уплатой пошлин и налогов, и они отличаются от тех, которые предусмотрены в РФ.

Также меняется формула расчета доплаты, которую россияне вносят вместе с утильсбором при легализации автомобиля, уже растаможенного в государстве ЕАЭС.

Вместо отдельных коэффициентов, учитывающих разницу таможенных пошлин, НДС и акциза, фактически уплаченных в Кыргызстане и действующих в России, планируется ввести единый коэффициент, привязанный к ценам на автомобили, зафиксированным в документах Минпромторга РФ.

Независимо от того, насколько были низкими заявленные стоимость авто и таможенная пошлина в КР, при доплате утильсбора в России будет учитываться цена автомобиля из перечня средней стоимости, формируемого Минпромторгом. Его будут обновлять раз в квартал. К утильсбору прибавят разницу между российскими пошлинами и теми, которые были фактически уплачены в стране ввоза.

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