Налоговая служба Кыргызстана ввела автоматическую проверку отчетов импортеров

С 1 ноября в Кыргызстане заработала система автоматической проверки отчетности по косвенным налогам. Нововведение касается предпринимателей, ввозящих отдельные категории товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Новая функция появилась в «кабинете налогоплательщика» и позволяет автоматически проверять раздел 3 отчета STI-123_7 по косвенным налогам.

Система проверяет, все ли необходимые товары указаны в декларации, правильно ли внесены коды ТН ВЭД, единицы измерения и количество продукции.

Если обнаружены ошибки или неточности, программа уведомит об этом налогоплательщика и позволит исправить данные до отправки отчета.

В ГНС пояснили, что речь о товарах, включенных в специальный перечень продукции с признаками риска при определении налоговой базы по НДС.

Такие товары и ранее необходимо было отражать в разделе 3 отчета. Однако предприниматели иногда предоставляли неполные или ошибочные сведения, что могло привести к пересмотру налоговых обязательств и дополнительным начислениям.

Теперь система поможет выявлять подобные нарушения на этапе заполнения отчетности.

Налоговая служба рекомендует импортерам заранее сверять сведения о ввозимых товарах с сопроводительными документами и проверять, входят ли они в перечень товаров с признаками налогового риска.

Ознакомиться с перечнем можно на официальном сайте ГНС в разделе «Полезная информация» — «ЕАЭС» — «Налоговая база НДС с признаками риска».

В ведомстве подчеркнули, что автоматическая проверка не вводит новых налоговых обязательств, а лишь помогает соблюдать действующие требования и избегать ошибок при сдаче отчетности.