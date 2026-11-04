Изменения в правила общего лекарственного рынка стран ЕАЭС внесла ЕЭК
Совет Евразийской экономической комиссии дополнил форму заявления на регистрационные процедуры необходимостью указания международного непатентованного наименования действующего вещества лекарственного препарата или его общепринятого, группировочного и химического наименования. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Отмечается, что решение обеспечит полное единообразие информации в реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и позволит исключить разночтения при выборе лекарств для проведения закупок, а также упростит поиск информации о лекарственном препарате.
Ранее Совет ЕЭК утвердил пакет изменений в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения.