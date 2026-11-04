USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Изменения в правила общего лекарственного рынка стран ЕАЭС внесла ЕЭК

11:07, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Совет Евразийской экономической комиссии дополнил форму заявления на регистрационные процедуры необходимостью указания международного непатентованного наименования действующего вещества лекарственного препарата или его общепринятого, группировочного и химического наименования. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Отмечается, что решение обеспечит полное единообразие информации в реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и позволит исключить разночтения при выборе лекарств для проведения закупок, а также упростит поиск информации о лекарственном препарате.

Ранее Совет ЕЭК утвердил пакет изменений в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения.
 

Материалы по теме

Страны ЕАЭС вводят цифровую маркировку на электротехнику

Данияр Амангельдиев обсудил в Москве совместные промышленные проекты с Россией

Главные банки стран ЕАЭС обменялись опытом в сфере противодействия мошенничеству

Налоговая служба Кыргызстана ввела автоматическую проверку отчетов импортеров

В Бишкеке расширен перечень аптек для отпуска льготных лекарственных препаратов

Продержался полгода. В ГП «Кыргызфармация» уволился очередной директор

Кыргызстанцев предостерегают о последствиях от необдуманного приема БАДов

Семьям жертв сиропа «Док-1 Макс» в Узбекистане выплатили 6,6 миллиона долларов

В странах ЕАЭС внедрят единые электронные паспорта транспортных средств

Запрещенные способы продвижения лекарств: оштрафованы клиники и врачи

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Происшествия

Отравление казахстанских футболистов в Ташкенте: часть из них вернулась домой

 

В Чуйской области разыскивают двух мужчин. Один пропал почти год назад

 

В Бишкеке женщина выдавала себя за полковника прокуратуры и выманила $21 тысячу

 

Сразу несколько землетрясений произошло сегодня в Кыргызстане

 

Испанский футболист умер после столкновения с вратарем

 

Родственник Ташиева заказал скульптуру за 5,5 миллиона сомов и не заплатил

 

Общество

В Кыргызстане водоохранную зону для туробъектов сократят втрое. Что известно

 

Иностранцы за рулем бишкекских автобусов: как вы к этому относитесь? Опрос

 

Бесплатный проезд в автобусах Бишкека военным пенсионерам обсудили в горкенеше

 

«Где снег?» В Чолпон-Ате объяснили, зачем строят новый горнолыжный курорт

 

Минстрой запретил продажи и рекламу квартир на стадии котлована

 

Mogging стало словом года по версии словаря Collins

 

Атака на Иран

Мировые запасы дизеля упали до рекордно низких значений за последние 35 лет

 

Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами

 

ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября

 

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

 

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Власть

В мире наблюдается беспрецедентный скачок военных расходов — глава ОДКБ

 

«Кыргызстан впечатляет». Представитель ООН рассказал об успехах страны

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 

Штраф за никаб хотят снизить вдвое. Для иностранцев предложили послабления

 

Зачем? Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

 

«Не приплетайте Ташиева». Сторонник экс-главы ГКНБ ответил на обвинения

 

Ситуация вокруг Украины

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 

Зачем? Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

 

После атаки беспилотников в Ярославле загорелся один из крупнейших НПЗ России

 

Возобновление транзита российского газа в ЕС через Украину невозможно – Кремль

 

Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

 

США предлагают восстановить транзит российского газа через Украину

 

Общество

В Кыргызстане водоохранную зону для туробъектов сократят втрое. Что известно

 

В Кыргызстане предложили развивать дома мам вместо детских интернатов

 

УЗИ-аппараты с искусственным интеллектом установят в Центре онкологии

 

Иностранцы за рулем бишкекских автобусов: как вы к этому относитесь? Опрос

 

Бесплатный проезд в автобусах Бишкека военным пенсионерам обсудили в горкенеше

 

«Где снег?» В Чолпон-Ате объяснили, зачем строят новый горнолыжный курорт

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18