Страны ЕАЭС вводят цифровую маркировку на электротехнику

Совет Евразийской экономической комиссии по инициативе России принял унифицированные правила маркировки средствами идентификации отдельных видов электротехнической продукции, осветительного оборудования и печатных схем. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

В перечень продукции вошли выпрямители и преобразователи; автомобильные осветительные приборы, портативные фонари, лампы, светодиоды и светильники; печатные схемы; реле, розетки, соединители, коммутационная аппаратура и распределительные щиты на напряжение до 1000 В.

Как и для других товарных групп, страны Евразийского экономического союза самостоятельно определяют дату введения и порядок маркировки новых видов продукции на своей территории. О дате введения они уведомляют комиссию не позднее чем за шесть месяцев, говорится в сообщении.

Товары маркируются двумерным штриховым кодом Data Matrix с криптографической защитой, а средства идентификации формируются по единым для всех государств Союза требованиям.

«Маркировка — это в первую очередь прозрачность обращения товаров на нашем рынке. Чем больше товарных групп маркируются, тем меньше на рынке нелегальной продукции и тем увереннее себя чувствуют добросовестный бизнес и покупатель. Для электротехники легальность товаров — вопрос здоровья и безопасности граждан. Именно так наш общий рынок становится не декларацией, а повседневной практикой», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.