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24.kg

Деловая активность в странах ЕАЭС демонстрирует положительную динамику

09:46, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила ежегодный доклад о результатах мониторинга влияния интеграционных процессов на условия ведения бизнеса. Документ охватывает период с 2021 по 2025 год, указали в пресс-службе ЕЭК.

«Результаты мониторинга показывают, что работа по улучшению условий ведения бизнеса в Евразийском экономическом союзе приносит практические результаты. В прошлом году доля положительных заключений об оценке регулирующего воздействия проектов решений комиссии выросла с 91,2 до 96,4 процента», — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.

По сравнению с базовым значением 2022 года взаимная торговля товарами выросла на 12,9 процента и составила 95,7 миллиарда долларов.  

Положительная динамика отмечена и в показателях деловой активности — растет количество действующих юридических лиц и малых предприятий. В странах союза также последовательно снижаются численность безработных и уровень безработицы, рассчитанный по критериям Международной организации труда, говорится в сообщении.

«Для нас важно оценивать интеграцию не только по принятым решениям, но и по тому, как она влияет на повседневную работу предпринимателей. Комиссия вместе с государствами-членами продолжит совершенствовать общие подходы и отслеживать, какие изменения действительно помогают бизнесу», — подчеркнул Бахыт Султанов.

Доклад будет направлен в правительства стран евразийской «пятерки».

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