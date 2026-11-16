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Фирмы на имя тяжелобольных. ГКНБ раскрыл схему по уклонению от уплаты налогов

19:24, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

В Кыргызстане задержали гражданина, которого подозревают в организации схемы уклонения от уплаты налогов при экспорте сельхозпродукции в страны ЕАЭС. По предварительным данным, налоговая задолженность связанных с ним компаний превышает 700 миллионов сомов.

По данным ГКНБ, мужчина оформлял экспортерам фиктивные сопроводительные документы через подставные ОсОО, зарегистрированные на номинальных владельцев. При этом, как утверждает госорган, подделывали подписи владельцев фирм и представителей организаций-получателей в странах ЕАЭС.

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В ведомстве также заявили, что некоторые ОсОО регистрировали на тяжелобольных граждан. После их смерти задолженность списывали либо она становилась предметом длительных судебных разбирательств.

Сообщается, что подозреваемого водворили в СИЗО ГКНБ. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются: госкомитет устанавливает обстоятельства дела и возможных соучастников.

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