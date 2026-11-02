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24.kg

Компания «ВКонтакте» зарегистрировалась в Кыргызстане и заплатила налоги

17:44, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Российская компания «ВК», которой принадлежит социальная сеть «ВКонтакте», прошла налоговую регистрацию в Кыргызстане и выполнила свои обязательства перед бюджетом. Об этом сообщает Государственная налоговая служба КР.

По данным ведомства, компания зарегистрировалась в качестве налогоплательщика, представила необходимую отчетность и в полном объеме уплатила причитающиеся налоги.

В ГНС отметили, что продолжают работу по обеспечению соблюдения налогового законодательства иностранными компаниями, предоставляющими цифровые услуги на территории Кыргызстана.

Регистрация зарубежных интернет-компаний позволяет создать равные условия для всех участников рынка независимо от страны их происхождения.

«Государственная налоговая служба приветствует ответственное отношение ОсОО «ВК» и продолжит работу по обеспечению соблюдения требований налогового законодательства всеми иностранными организациями, оказывающими электронные услуги в Кыргызской Республике», — отметили в ведомстве.

При этом в ГНС не уточнили, какую сумму налогов уплатила компания и за какой период была представлена отчетность.

Напомним, в Кыргызстане действует так называемый налог на Google — механизм обложения НДС иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги потребителям на территории страны.

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