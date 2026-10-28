Вопрос о повышении налогов для богатых поднял президент Казахстана

В послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев предложил обсудить введение повышенной налоговой ставки для людей с крупным состоянием. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

«Считаю, что настало время обсудить введение повышенной ставки для обладателей крупного состояния», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что речь идет о справедливом вкладе граждан в развитие страны. Правительству и Курултаю предстоит изучить вопрос и внести предложения.

«Справедливость налогообложения требует прозрачности, а значит, тотальной цифровизации. Нужно использовать передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, чтобы повысить собираемость налогов и сократить теневую экономику», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

С 2026-го в Казахстане действует прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога: доход до 36 миллионов тенге в год облагается по ставке 10 процентов, а с суммы превышения применяется ставка 15 процентов.

Параметры предложенной президентом повышенной ставки для обладателей крупного состояния пока не уточнялись.