Садыр Жапаров поручил Минэкономики отменить НДС на экспорт картофеля

Президент Садыр Жапаров поручил отменить налог на добавленную стоимость (НДС) при экспорте картофеля из Кыргызстана. Соответствующее поручение он дал во время встречи с жителями Айтматовского и Манасского районов Таласской области.

С просьбой к главе государства обратился представитель объединения производителей картофеля и фасоли по имени Мелис. По его словам, в 2022 году при содействии президента кыргызстанским фермерам удалось наладить поставки сельхозпродукции в Узбекистан. Тогда для экспорта картофеля и фасоли отменили НДС.

Однако в 2026 году налог, по словам заявителя, вновь ввели, что создало дополнительные трудности для фермеров. Он также сообщил, что НДС взимается и при ввозе продукции в Узбекистан.

Таким образом, как утверждает заявитель, производителям приходится сталкиваться с двойным налогообложением.

Представитель Минэкономики пояснил, что отмена налога в 2022 году была временной мерой, принятой из-за большого объема произведенного картофеля.

Жапаров поинтересовался, достаточно ли сейчас картофеля для экспорта. Получив утвердительный ответ, он предложил вновь отменить налог.

«Разве от НДС на картофель поступают такие большие деньги? Если фермеры не могут продать продукцию, почему бы снова не отменить налог?» — сказал президент.

По итогам обсуждения Садыр Жапаров поручил правительству проработать вопрос и подготовить решение об отмене НДС на экспорт картофеля.

«Посоветуйтесь, вынесите вопрос на рассмотрение правительства и примите решение. Уберите НДС с экспорта картофеля», — поручил глава государства.