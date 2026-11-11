В РФ с 2027 года мигранты должны будут уплачивать дополнительный налог за семью

Со следующего года трудовые мигранты должны будут уплачивать дополнительный налог за каждого члена семьи, прибывающего вместе с ними в Россию. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«Мы инициировали принятие закона, который финансово ограничит возможность трудовых мигрантов привозить в РФ своих неработающих родственников. С 2027 года на каждого прибывающего члена семьи будет распространяться дополнительное налогообложение», — сказал он.

Владимир Колокольцев добавил, что новая мера направлена на снижение нагрузки на социальную сферу. И подчеркнул, что проживающие в России иностранные граждане должны участвовать в финансировании предоставляемых государством благ посредством уплаты налогов.

Министр сообщил, что с прошлого года число неработающих и не проходящих обучение членов семей трудовых мигрантов сократилось на 20 процентов. По его данным, за девять месяцев 2026-го в РФ въехали около 7 миллионов иностранцев — почти на 10 процентов меньше, чем за аналогичный период 2025 года.