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В Кыргызстане хотят наладить сборку белорусских тракторов

20:00, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Кыргызстане планируется наладить сборку белорусских тракторов и построить завод по их производству. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, этот вопрос обсуждался в рамках рабочей поездки заместителя министра Эрлиста Акунбекова в Беларусь, где он посетил Минский тракторный завод (МТЗ).

Эрлист Акунбеков отметил, что обновление машинно-тракторного парка Кыргызстана и обеспечение фермеров доступной техникой являются приоритетными направлениями. По его словам, местное производство позволит снизить себестоимость техники и расходы на ее доставку.

За последние пять лет через лизинговые механизмы фермерам было передано более 13 тысяч единиц сельскохозяйственной техники на сумму 36,8 миллиарда сомов.

Кроме того, были рассмотрены вопросы сотрудничества с концерном «Белнефтехим» в сфере поставок продукции, а также с агрокомбинатом «Ждановичи» в области производства и переработки овощной и молочной продукции.

Также по итогам первого межрегионального форума Кыргызстана и Беларуси подписаны шесть документов. Они предусматривают развитие торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, реализацию дорожных карт на 2027–2029 годы, а также укрепление побратимских связей между регионами.

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