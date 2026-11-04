Как выглядит новый международный аэропорт «Джалал-Абад» — видео

В Кыргызстане сняли видео строящегося международного аэропорта «Джалал-Абад». Новая воздушная гавань возводится в Сузакском районе Джалал-Абадской области и должна стать одним из крупных авиационных объектов на юге страны.

Строительство началось в мае 2025 года. Под аэропорт в Багышском айыльном аймаке выделили 381 гектар земли.

Проект предусматривает строительство взлетно-посадочной полосы протяженностью 3800 метров и современного трехэтажного пассажирского терминала, рассчитанного на обслуживание до 350 пассажиров в час.

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Аэропорт проектируется по международной категории 4Е, что позволит принимать крупные воздушные суда, в том числе Boeing и Airbus.

Предварительная стоимость строительства составляет около 60 миллионов долларов. В ОАО «Аэропорты Кыргызстана» уточняли, что окончательная сумма может измениться после завершения работ и финансовых расчетов.

По последним опубликованным планам, строительство аэропорта намерены завершить в III квартале 2027 года.

Новый авиационный комплекс должен заменить существующий аэропорт, расположенный в городской застройке и имеющий ограничения для дальнейшего развития.