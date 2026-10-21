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Итоги встречи C5+1: о чем заявили главы МИД США и стран Центральной Азии

18:16, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Нурзада ТЫНАЕВА

Министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также государственный секретарь США по итогам встречи «C5+1», состоявшейся 19 октября в Самарканде, заявили о надежном и долгосрочном партнерстве между Америкой и странами Центральной Азии.

В заявлении говорится, что страны стремятся к более мирному и процветающему будущему и рассчитывают на мирное урегулирование разногласий.

Также в документе министры иностранных дел обратили внимание на экономическое сотрудничество США и стран ЦА.

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«Мы стремимся к тому, чтобы Центральная Азия заняла центральное место в мировой экономике. Наши совместные усилия по дальнейшему развитию Транскаспийского торгового пути будут способствовать беспрецедентному росту двусторонней торговли и инвестиций между Центральной Азией и Соединенными Штатами, а также откроют новые возможности на быстрорастущих рынках. Процветающая платформа B5+1 будет и дальше создавать новые взаимовыгодные коммерческие возможности для американских компаний, работающих в Центральной Азии. В то же время наши правительства рассчитывают на расширение возможностей для предприятий из Центральной Азии инвестировать в американский рынок и работать на нем», — говорится в заявлении глав МИД.

Кроме этого, в заявлении министров содержатся пункты об укреплении сотрудничества.

  • Энергетического сотрудничества: «Каждая из наших стран обладает уникальными запасами еще не освоенных природных ресурсов, объединив сильные стороны, мы сможем стать мощной коллективной движущей силой развития энергетического сектора в регионе».
  • Сотрудничества в сфере безопасности: «Наши правительства будут придавать особое значение борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью, а также укреплению безопасности границ. Наши усилия будут способствовать укреплению безопасности, в том числе за счет сотрудничества в борьбе с нелегальной иммиграцией, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков и оружия».

В контексте сотрудничества в сфере безопасности также говорится о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, и углублении практического сотрудничества в области ядерной безопасности, контроля за сохранностью и физической защиты ядерных материалов и мирного использования ядерной энергии.

Также министры иностранных дел заявили о стремлении к более тесному сотрудничеству между правоохранительными органами и учреждениями культуры в целях популяризации и защиты уникальной истории стран-участниц С5+1.

С5+1 — формат сотрудничества пяти стран Центральной Азии — Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана — с США. Он создан в 2015 году для обсуждения региональной безопасности, экономического сотрудничества, энергетики и экологических вопросов.

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