Иностранным компаниям придется заплатить 200 тысяч сомов за открытие счетов

В Кыргызстане предлагают установить сбор в размере 200 тысяч сомов за аккредитацию иностранных компаний, желающих открыть и обслуживать счета в местных коммерческих банках. Соответствующий проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработало Министерство экономики и коммерции для реализации изменений в Кодекс о неналоговых доходах, принятых 6 августа 2026 года.

Согласно проекту, юридические лица, не являющиеся резидентами Кыргызстана, должны будут проходить процедуру аккредитации и уплачивать установленный сбор для получения разрешения на открытие и обслуживание банковских счетов.

Администрировать процедуру предлагается государственному учреждению «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции.

В его обязанности войдут прием и рассмотрение заявлений, проверка документов, ведение реестра аккредитованных иностранных компаний, а также взаимодействие с Национальным банком, коммерческими банками и государственными органами.

В Минэкономики объясняют инициативу необходимостью создания прозрачных и единых правил для иностранных юридических лиц, заинтересованных в использовании банковской системы Кыргызстана.

Кроме того, новый порядок призван снизить риски отмывания преступных доходов, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и несоблюдения банковских требований.

В справке-обосновании отмечается, что интерес иностранных компаний к открытию счетов в Кыргызстане растет на фоне расширения международной торговли и инвестиционного сотрудничества.

При этом разработчики считают, что принятие постановления не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.