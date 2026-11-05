Новые возможности в диагностике появились у Центра онкологии в Бишкеке

В Национальном центре онкологии и гематологии Министерства здравоохранения установлены четыре современных ультразвуковых аппарата премиум-класса Mindray Resona R9, оснащенных технологиями искусственного интеллекта.

По данным пресс-центра Минздрава, на приобретение оборудования целевые средства выделены администрацией президента.

Стоимость одного аппарата Mindray Resona R9 составляет 8,4 миллиона сомов.

До установки новых аппаратов в центре функционировали четыре ультразвуковые системы. С учетом большого потока пациентов это создавало дополнительную нагрузку на диагностическое отделение и приводило к увеличению времени ожидания обследований. Поступление еще четырех современных аппаратов позволит расширить диагностические мощности учреждения, повысить доступность ультразвуковых исследований и улучшить условия оказания медицинской помощи онкологическим пациентам.

Заместитель министра здравоохранения Нурбек Букуев отметил, что модернизация диагностического оборудования является важной составляющей повышения качества специализированной медицинской помощи.

Одной из ключевых особенностей новых аппаратов является интеграция технологий искусственного интеллекта. Они выступают в качестве интеллектуального помощника врача, позволяя анализировать ультразвуковые изображения, выявлять подозрительные патологические очаги и оценивать изменения в различных органах и тканях.

Технологии могут применяться при исследовании щитовидной и молочных желез, печени, почек, поджелудочной железы, селезенки и других органов.

Это расширяет диагностические возможности специалистов и создает дополнительные условия для своевременного выявления патологических изменений.

При этом окончательная оценка результатов исследования, постановка диагноза и принятие клинических решений остаются компетенцией врача.

Еще одним важным нововведением станет возможность проведения эхокардиографии — ультразвукового исследования сердца. Ранее данное исследование в Национальном центре онкологии и гематологии не проводилось.

Новые аппараты оснащены специальными кардиологическими датчиками и программным обеспечением для оценки состояния сердечно-сосудистой системы.

Это имеет особое значение для онкологических пациентов, получающих химиотерапию. Некоторые противоопухолевые препараты могут оказывать воздействие на сердечную мышцу и сердечно-сосудистую систему. Теперь специалисты смогут оценивать функцию сердца до начала лечения, в процессе химиотерапии и в послеоперационный период, что позволит своевременно выявлять возможные изменения и контролировать состояние пациентов.

Особое значение имеет внедрение бипланной ультразвуковой диагностики. Два из четырех установленных аппаратов оснащены специальными бипланными датчиками, позволяющими одновременно визуализировать исследуемые структуры в двух плоскостях.

В онкологической практике Кыргызстана планируется впервые применять данную технологию при исследовании предстательной железы и органов малого таза. Она имеет важное значение для выявления патологических изменений, диагностики заболеваний предстательной железы и проведения прицельной биопсии.

Кроме того, новые системы Mindray Resona R9 позволяют проводить контрастные ультразвуковые исследования, эластографию, оценивать кровоснабжение опухолевых образований и изучать состояние сосудистой системы.