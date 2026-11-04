УЗИ-аппараты с искусственным интеллектом установят в Центре онкологии

Четыре новых УЗИ-аппарата с искусственным интеллектом установят в поликлинике Национального центра онкологии и гематологии в Бишкеке.

По данным Минздрава, ультразвуковые аппараты премиум-класса Mindray Resona R9, оснащенные технологиями ИИ, расширят возможности онкологической диагностики в Кыргызстане.

Современное оборудование также поможет внедрить эхокардиографию для оценки состояния сердца у онкологических пациентов и использовать бипланную технологию при проведении исследований.

Бипланная технология — это метод высокоточной медицинской визуализации, позволяющий получать изображение опухоли и сосудов одновременно в двух разных проекциях в режиме реального времени.

В Минздраве уточнили, что целевое финансирование на закупку аппаратов выделено напрямую из администрации президента.