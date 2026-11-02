Об эффективности раннего выявления рака молочной железы рассказал специалист

Полное выздоровление при обнаружении рака молочной железы на первой и второй стадиях может достигать 98 процентов. Об этом в эфире «Биринчи радио» напомнил кандидат медицинских наук, онколог Азамат Кылчыкбаев.

Он отметил, что при третьей и четвертой стадиях показатели будут значительно хуже — выживаемость в среднем в течение 10 лет составляет от 40 до 60 процентов.

По его словам, при выявлении новообразований на аппарате УЗИ или при проведении маммографии медики обычно направляют биоматериал на биопсию. Образец ткани исследуют, чтобы определить злокачественность или доброкачественность опухоли. Если онкологический диагноз подтверждается, то врачи назначают и другие необходимые исследования, чтобы скорректировать лечение.

После изучения результатов обследования медики принимают соответствующее решение.

При раке молочной железы применяются три основных метода: химиотерапия, лучевая терапия и хирургическое вмешательство, указал Азамат Кылчыкбаев.

Хирургическое вмешательство может предусматривать и удаление груди.

Напомним, что специалисты рекомендуют проводить профилактическую маммографию всем женщинам в возрасте от 40 до 75 лет включительно один раз в два года.