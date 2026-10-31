В Наццентре охраны материнства ответили на критику о детской онкослужбе

Руководитель отделения детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства, главный внештатный детский онколог Минздрава Султан Стамбеков прокомментировал заявление директора общественного фонда «Эне умуту» Ирины Ем относительно состояния детской службы.

По его словам, благотворительная деятельность и клиническая медицина — это разные сферы, и смешивать их нельзя.

Главу отделения обеспокоили несколько прозвучавших утверждений, которые требуют профессионального комментария. Публикуем комментарий Султана Стамбекова от первого лица.

1 О препарате «онкаспар» и вмешательстве в вопросы лечения В публикации приводится утверждение о том, что один флакон «онкаспара» способен заменить четыре курса химиотерапии препаратом «аспарагиназа» индийского производства. Это медицински некорректная формулировка. «Аспарагиназа» — один из важнейших компонентов многокомпонентной химиотерапии острого лимфобластного лейкоза. «Пегаспаргаза» («онкаспар») является пегилированной формой фермента с более продолжительным периодом действия. Она может заменять определенное количество введений нативной «аспарагиназы», но не заменяет курсы химиотерапии. Более того, в нашем отделении лечение проводится в соответствии с международными протоколами, в частности BFM. В применяемой редакции протокола предусмотрена определенная схема использования «аспарагиназы». «Пегаспаргаза» не является автоматической заменой препарата, предусмотренного этой схемой. Выбор лекарства — это не вопрос личных предпочтений, стоимости или того, какой препарат кажется более современным. Это решение, основанное на конкретном протоколе, клинических показаниях, фармакологических характеристиках и индивидуальных особенностях пациента. Я считаю недопустимым публично рассуждать о замене жизненно важных компонентов химиотерапии, не понимая механизмов лечения и особенностей применяемых протоколов. Особенно опасно, когда подобные заявления звучат перед родителями детей с онкологическими заболеваниями. У родителей и без того достаточно тревоги, страхов и надежд. Нельзя создавать у них впечатление, что врачи отказывают детям в каком-то универсальном, более эффективном препарате, который якобы способен заменить значительную часть лечения. Благотворительность может помогать приобретать лекарства. Но она не может подменять собой клиническую экспертизу и определять схемы лечения.

2 О необходимости ПЭТ/КТ каждому онкологическому ребенку Утверждение о том, что ПЭТ/КТ необходима каждому ребенку с онкозаболеванием, не соответствует современной доказательной медицине. ПЭТ/КТ — важный диагностический метод, но он имеет конкретные показания. В зависимости от диагноза и клинической ситуации детям необходимы МРТ, КТ, УЗИ, сцинтиграфия, морфологические, иммуногистохимические и молекулярно-генетические исследования. Назначение обследования — компетенция лечащего врача и мультидисциплинарной команды, а не предмет универсальных рекомендаций для всех пациентов. Мы должны добиваться доступности современных диагностических технологий, но не создавать у родителей ложное представление, будто без ПЭТ/КТ невозможно качественно лечить каждого ребенка. Давайте не путать развитие современной диагностики с необоснованным назначением дорогостоящих исследований.

3 О плесени, состоянии помещений и условиях лечения Отдельно хочу остановиться на вопросе плесени и состояния помещений отделения. Если в отдельных помещениях действительно имеются проблемы с отделкой, повышенной влажностью или плесенью, это требует технического обследования и устранения причин. Я, как руководитель отделения, не собираюсь отрицать существующие хозяйственные проблемы или перекладывать ответственность за них на кого-либо. Но хочу обратить внимание на другое: подобные вопросы необходимо обсуждать предметно, с пониманием реального состояния здания, истории его эксплуатации и ответственности за содержание инфраструктуры. Читайте по теме В парламенте подняли проблемы детской онкологии в Кыргызстане Особенно странно, когда в публичном пространстве создается впечатление, будто дети находятся в отделении, где отсутствуют элементарные условия для лечения. Это серьезные утверждения, которые должны подтверждаться результатами санитарно-технического обследования, а не отдельными эмоциональными характеристиками. Мы ежедневно работаем с детьми, получающими интенсивную химиотерапию. Многие из них находятся в состоянии глубокой иммуносупрессии. Для нас инфекционная безопасность не формальность и не предмет публичных дискуссий. Это ежедневная профессиональная ответственность. Если необходим капитальный ремонт, мы будем добиваться его проведения. Если требуется дополнительное финансирование, будем обращаться в соответствующие государственные органы. Но решение инфраструктурных проблем должно сопровождаться уважением к людям, которые продолжают работать и лечить детей в существующих условиях. Плесень на стене — это проблема инфраструктуры, которую необходимо устранить. Но она не является мерилом профессионализма врачей и медицинских сестер, которые ежедневно борются за жизнь детей.

4 О состоянии и развитии детской онкологии Кыргызстана Я никогда не утверждал и не буду утверждать, что в нашей службе нет проблем. Нам необходимы дальнейшая модернизация помещений, развитие реанимационной помощи, расширение возможностей лабораторной и молекулярно-генетической диагностики, развитие трансплантационного направления и совершенствование лекарственного обеспечения. Но почему, говоря о проблемах, мы забываем о том, какой путь прошла отечественная детская онкология? До 2014 года у нас были всего 20 специализированных коек, два профильных специалиста, крайне ограниченное финансирование и фактически отсутствовала полноценная система регистрации детских онкологических заболеваний. Читайте по теме Рак не приговор. Онколог рассказал, что на самом деле убивает детей Сегодня в стране работают специализированные подразделения в Бишкеке и Оше. Существенно расширена коечная мощность, сформирована команда специалистов, создана лаборатория иммунофенотипирования, приобретено современное оборудование, внедрены международные протоколы лечения. В 2024 году впервые в истории Кыргызстана ребенку выполнена аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. В феврале 2025-го в НЦОМиД открыты новые помещения, включая палаты интенсивной терапии и операционный зал. Мы присоединились к Глобальной инициативе ВОЗ по борьбе с детским раком. Развиваем международное сотрудничество. За всем этим стоят годы ежедневного труда врачей, медицинских сестер, лабораторных специалистов и многих других людей. За последние годы государство вложило значительные ресурсы в развитие этой службы. Финансирование, кадровый потенциал, инфраструктура и доступность лечения существенно изменились.

5 О лекарственном обеспечении Я полностью согласен с тем, что бесперебойное обеспечение качественными противоопухолевыми препаратами является одним из важнейших условий успешного лечения детей. Вопросы качества, регистрации, сертификации, логистики и своевременности поставок должны находиться под постоянным контролем государства. Мы сами неоднократно поднимали эти вопросы и сталкивались с трудностями при обеспечении пациентов необходимыми препаратами. Читайте по теме В Кыргызстане успешно провели первую пересадку костного мозга — Султан Стамбеков Но выбор лекарства определяется не только его стоимостью или страной производства. Важны доказательная база, регистрационный статус, соответствие клиническому протоколу, фармакологические характеристики и безопасность. Нельзя допускать подмены профессионального обсуждения лекарственного обеспечения рекламированием отдельных торговых наименований. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый ребенок получал необходимое лечение своевременно и в полном объеме. И именно над этим ежедневно работает наша команда.