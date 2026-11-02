Об опасности самолечения при раке молочной железы предостерегает врач

Не прибегать к помощи так называемых народных целителей и не применять непроверенные методы лечения при заболеваниях молочной железы призывают медики. Об этом в эфире «Биринчи радио» рассказал кандидат медицинских наук, онколог Азамат Кылчыкбаев.

Он отметил, что некоторые женщины выбирают народные средства — травяные сборы и биологически активные добавки, идут к целителям вместо того, чтобы обратиться к онкологу.

«У нашего народа есть особенность, когда некоторые заболевания скрывают. Рак, туберкулез или коронавирус», — указал он.

По его словам, женщины боятся хирургического вмешательства, поскольку считают, что после операции опухоль будет расти быстрее.

Но зачастую после самолечения пациентки все-таки идут к врачам, но уже с запущенным заболеванием. При этом эффективность лечения становится значительно ограниченной.

Азамат Кылчыкбаев призывает женщин отказаться от сомнительных «методов лечения» и как можно скорее обращаться к специалистам.