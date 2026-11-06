Большинство педиатров в Кыргызстане ошибочно считают детский рак предотвратимым

Около 70 процентов педиатров в Кыргызстане считают, что рак у детей можно предотвратить. Такие результаты специального опроса свидетельствуют о недостаточном уровне знаний врачей о детской онкологии. Об этом сообщил заведующий отделением детской онкологии и онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства Султан Стамбеков в эфире «Биринчи радио».

По его словам, большинство видов онкологических заболеваний у детей невозможно предотвратить. Основной причиной возникновения опухолей в детском возрасте считаются генетические изменения. При этом ученые во всем мире до сих пор не могут однозначно объяснить, почему они происходят.

Султан Стамбеков отметил, что результаты опроса выявили недостаточную осведомленность педиатров о детской онкологии.

Некоторые врачи сообщили, что за всю профессиональную практику сталкивались примерно с четырьмя случаями рака у детей. По словам специалиста, это слишком мало — педиатры должны иметь больший опыт выявления таких заболеваний.

«Мы поняли, что в этом направлении есть пробелы. Сейчас проводим мероприятия, чтобы повысить уровень знаний педиатров. Если они смогут быстрее распознавать первые признаки заболевания и своевременно направлять детей к онкологам, мы сможем добиться лучших результатов лечения», — сказал он.

Еще одна проблема — позднее обращение за специализированной помощью. В среднем с момента появления первых симптомов до поступления ребенка в онкологическую больницу проходит 37 дней. Для сравнения, в развитых странах этот показатель составляет около 17 дней.

Напомним, в Кыргызстане ежегодно выявляют около 200 новых случаев онкологических заболеваний среди детей. Около 40 процентов из них приходится на рак крови. Опухоли головного мозга составляют примерно 15 процентов случаев.