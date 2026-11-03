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24.kg

Уже в нескольких странах. Хакеры снова вывели из строя холодильники в магазинах

10:42, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Хакеры снова вывели из строя холодильники в магазинах торговых сетей, теперь уже не менее семи европейских стран. Кибератаки затронули десятки компаний, пишут СМИ.

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В ходе хакерского нападения злоумышленники брали под контроль холодильное оборудование и включали режим разморозки, а в некоторых случаях снова нагревали содержимое камер до более 50 градусов по Цельсию, приводя продукты в негодность.

Инциденты зафиксированы 2 ноября в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Швеции и Эстонии.

Среди затронутых компаний — бельгийские Ahold Delhaize, Colruyt, Carrefour, Intermarché и Spar, шведские ICA и Coop, ирландская сеть SuperValu, а также почти 20 компаний в Нидерландах и как минимум одна компания в Эстонии.

В некоторых магазинах из-за нарушения условий хранения пришлось уничтожить практически все свежие и замороженные продукты. В Ирландии магазины, затронутые инцидентом, закрыли отделы с замороженными продуктами.

Ни одна хакерская группировка пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

Напомним, в начале октября несколько сотен супермаркетов и магазинов Франции подверглись кибератаке неизвестных хакеров на холодильное оборудование. Тогда также были разморожены магазинные холодильник, что привело к порче тонн продуктов.

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