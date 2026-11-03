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24.kg

Новый вирус для Windows использует ИИ для составления досье на жертву

20:20, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

Специалисты подразделения кибербезопасности Cisco Talos обнаружили новую вредоносную программу VOLTA-AUTODOXER для операционной системы Windows. Она применяет искусственный интеллект для оценки украденных данных. Нейросеть автоматически определяет степень защищенности аккаунтов жертвы и выявляет наиболее ценные цифровые активы, пишет портал @hi-tech.

Кража данных и составление досье

Вредоносное программное обеспечение похищает сохраненные в браузерах пароли, платежные реквизиты, сид-фразы для восстановления криптокошельков, ключи доступа к облачным хранилищам, данные игровых сервисов, мессенджеров, пароли Wi-Fi и снимки экрана.

С помощью перехваченных сеансов программа сканирует Gmail в поисках чеков и историю доставки еды для подтверждения домашнего адреса. В итоговое досье попадают сведения о работодателе, ориентировочный год рождения, аккаунты в корпоративных пространствах Slack и стоимость учетной записи в Roblox.

Использование нейросетей и передача информации

Для анализа информации вирус обращается к сервису OpenRouter. Основной рабочей моделью выступает Claude Opus 4.6, готовящая отчет о ценности активов и надежности паролей. При сбоях предусмотрено автоматическое переключение на нейросети Kimi K2 и Gemini 2.5 Flash.

Аналитический отчет с украденными данными пересылается злоумышленникам через мессенджер Telegram, после чего программа самоуничтожается.

На зараженном компьютере может оставаться служебный файл volta_debug.txt с перечнем украденных сведений, который эксперты рекомендуют использовать при расследовании инцидента.

Масштабы заражения и пути распространения трояна пока не уточняются, однако модульная структура программы указывает на ее возможную подготовку для продажи на теневом рынке.

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