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24.kg

Во Франции хакеры вновь вывели из строя холодильники. На этот раз с плазмой

22:43, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Хакеры взломали системы подрядчика Французской службы крови и установили температуру в холодильниках с плазмой на отметке +110 градусов вместо положенных 30 градусов, пишет Telegram-канал «База».

В ночь на 2 ноября злоумышленники получили доступ к управлению холодильным оборудованием и изменили настройки сразу на трех объектах службы. В результате одна из установок начала нагреваться, однако сигнализация сработала вовремя — дежурный сотрудник заметил отклонение температуры и не допустил ее повышения до критической отметки.

Часть запасов плазмы на всякий случай перенесли в другие хранилища, а контроль за работой холодильников после взлома усилили. Сейчас обстоятельства кибератаки выясняют французский Минздрав и Национальное агентство кибербезопасности.

Напомним, в начале октября несколько сотен супермаркетов и магазинов Франции подверглись кибератаке неизвестных хакеров на холодильное оборудование. Тогда также были разморожены магазинные холодильники, что привело к порче тонн продуктов.

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