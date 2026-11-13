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24.kg

На срыв учебы пожаловались студенты Аграрного университета. Ответ ректората

16:18, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

На факультете ветеринарной медицины и в целом по Кыргызскому национальному аграрному университету сложилась критическая ситуация. Об этом 24.kg заявили студенты.

Они озвучили несколько проблем.

Срыв учебного процесса. «До сих пор не организована и не проведена регистрация студентов на учебные дисциплины. Это лишает нас возможности получить официальный транскрипт за текущий учебный год. Отсутствие этого документа лишает нас возможности участвовать в программах академической мобильности, подавать заявки на стипендии, переводиться в другие учебные заведения или подтверждать свою успеваемость по месту требования. Мы не можем сдать тесты за первый модуль, хотя раньше к этому времени мы сдавали все тесты по всем дисциплинам», — говорится в обращении.

Отсутствие отопления. «Несмотря на наступление холодов и начало отопительного сезона, в помещениях нашего корпуса на ветеринарном факультете до сих пор холодно. Температура в аудиториях не соответствует нормам, что негативно сказывается на здоровье, многие студенты и преподаватели заболели. Занятия ведутся по 50 минут, и мы не совпадаем по расписанию с другими факультетами. Для того, чтобы провести следующее занятие в другом корпусе иногда приходится ждать по 2-3 часа. Мы неоднократно обращались в деканат, нам сказали ждать, но уже полмесяца прошло, а отопления так и нет», — посетовали студенты.

Условия в общежитии. «На четвертом этаже общежития в некоторых комнатах проваливается пол, отсутствуют нормальные кровати и спальные места, пригодные для отдыха и учебы. Комендант общежития ежедневно в 23.00 принудительно отключает электричество во всем здании. Это лишает нас возможности готовиться к занятиям в вечернее время, заряжать телефоны, ноутбуки и соблюдать элементарные бытовые потребности.

При этом стоимость проживания в общежитии повысили с 25 тысяч до 40 тысяч сомов со студента. В каждой комнате проживает по четыре студента, получается, за комнату в год платят 160 тысяч сомов, но условия проживания не улучшились. Администрация не предоставила экономического обоснования такого резкого скачка цен», — добавили учащиеся.

В администрации КНАУ прокомментировали 24.kg сложившуюся ситуацию.

По данным ректората, университет последовательно обновляет материально-техническую базу: в учебных корпусах уже выполнен частичный ремонт и закуплена новая современная мебель.

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«Сообщения о «срыве» занятий недостоверны. Временный перевод на дистанционный формат — это вынужденная и взвешенная мера, вызванная сезонной заболеваемостью среди преподавательского состава, а также необходимостью обеспечить безопасность и комфорт студентов на период проведения технических работ. Все лекции и практические занятия проходят строго по расписанию на образовательных платформах вуза до полного урегулирования бытовых и организационных вопросов», — заверили в вузе.

Отмечено, что изношенность теплосетей — системная проблема, которая копилась годами: в одной из частей здания тепло отсутствует уже более двух лет, а весной на магистрали произошла крупная утечка. Вместо временных мер руководство вуза приняло решение о капитальном восстановлении проблемных узлов. Сейчас подрядные организации и технические службы ведут работы, чтобы устранить последствия аварии и обеспечить стабильный температурный режим во всех учебных помещениях.

В вузе также признали, что состояние студенческих общежитий требует серьезных и планомерных вложений.

«Однако в предыдущие годы вопросы реальной себестоимости проживания и формирования тарифов не выносились на открытое обсуждение. Прежняя оплата давно не покрывала базовых эксплуатационных затрат. Вынужденный пересмотр стоимости связан исключительно с объективным ростом государственных тарифов на коммунальные услуги и удорожанием материалов для текущего ремонта и санитарного содержания зданий. При этом стоимость проживания в общежитиях КНАУ по-прежнему остается максимально социальной и значительно ниже рыночной аренды жилья в столице», — считают в администрации университета.

По данным руководства, поступающие средства направляются на поддержание порядка и поэтапное улучшение бытовых условий студентов.

Что касается отключения света после 23.00, то это «не произвольная инициатива администрации вуза, а строгое исполнение обязательного распоряжения кабинета министров КР от 5 ноября 2025 года, направленное на рациональное энергосбережение и стабилизацию энергосистемы республики в осенне-зимний период».

Ректорат призывает студентов напрямую обращаться со своими предложениями в студсовет и администрацию вуза.

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