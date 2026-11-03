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24.kg

Несколько больных в Кыргызстане получат современные кардиостимуляторы из Франции

15:12, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Несколько больных в Кыргызстане получат современные кардиостимуляторы из Франции. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, 4 ноября в Национальном центре кардиологии и терапии пройдет международный мастер-класс по безэлектродной кардиостимуляции.

В мероприятии примут участие министр здравоохранения Дамир Осмонов, посол Франции Николя Фай, профессор Элуа Марижон, кардиолог Европейской больницы имени Жоржа Помпиду и отечественные специалисты.

Участники ознакомятся с современными технологиями безэлектродной кардиостимуляции AVEIR™ VR и AVEIR™ DR, обсудят международные клинические рекомендации и перспективы развития малоинвазивной кардиологии.

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В рамках мероприятия планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Минздравом КР и объединением AP-HP (Assistance Publique — Hôpitaux de Paris, Университетские больницы Большого Парижа).

Особенностью мероприятия станет практическая сессия с прямой трансляцией из рентгеноперационной, демонстрацией имплантации кардиостимулятора и обсуждением клинических случаев с международными экспертами.

Как уточнили 24.kg в МЗ КР, всего стимуляторы планируется бесплатно установить около пяти отобранным пациентам.

Ранее Дамир Осмонов говорил, что таких аппаратов в Кыргызстане пока нет ни у одного пациента. «Они производятся определенными крупными мировыми фирмами, и для них не интересен малый рынок, как КР. Французские коллеги согласились нам привезти три таких кардиостимулятора на грантовой основе и установить их в рамках мастер-класса осенью 2026 года», — отмечал он.

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