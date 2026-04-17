Общество

Недосып и энергетики. Сердечно-сосудистые заболевания в Кыргызстане молодеют

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в Кыргызстане молодеют. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор Национального центра кардиологии и терапии Талант Эралиев.

По его словам, если раньше к врачам с таким недугом обращались в основном люди старше 50 лет, то сейчас часто поступают пациенты в возрасте от 35 до 45 лет.

«То есть болезнь помолодела минимум на 10-15 лет. Есть, к примеру, 26-летний пациент, который год назад перенес инфаркт миокарда. Большой участок его сердца не работает, имеется рубец, больной получил инвалидность и сейчас обсуждается вопрос о возможной пересадке сердца. Чем моложе пациент получает инфаркт миокарда, тем выше риск смерти», — сказал Талант Эралиев.

Болезни сердца. Станет ли высокотехнологичная кардиохирургия доступнее в КР

Он добавил, что после пандемии COVID-19 отмечается множество легочных и сердечных заболеваний, а также риск развития тромбоза.

Талант Эралиев подчеркнул важность информирования каждого жителя страны о факторах развития ССЗ — малоподвижность, ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия и другие.

«Даже нарушение сна (недосып) приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Молодежь много употребляет энергетических напитков, люди курят не только табак, но и другие химические вещества. Большое значение имеет и питание. Все эти факторы приводят к росту заболеваемости», — пояснил глава НЦКиТ.
