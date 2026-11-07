Минздрав представил стратегию по профилактике неинфекционных заболеваний

Проект Национальной стратегии по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний на 2027–2032 годы представило Министерство здравоохранения Кыргызстана.

На круглом столе, где обсуждался этот вопрос, заявлено, что в КР 83 процента всех летальных исходов приходится на неинфекционные заболевания, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, хронические болезни органов дыхания и сахарный диабет. К основным факторам риска медики относят употребление табака и алкоголя, нездоровое питание и недостаточная физическая активность.

Проект документа предусматривает снижение распространенности факторов риска, укрепление первичной медико-санитарной помощи и службы общественного здравоохранения, развитие эпидемиологического надзора и мониторинга, а также усиление межведомственного взаимодействия и устойчивого финансирования профилактики.

Заместитель главы ведомства Гульбара Ишенапысова отметила, что борьба с неинфекционными заболеваниями требует совместных действий системы здравоохранения, других государственных органов, международных организаций и местных властей.

По ее словам, Минздрав получил поручение начать подготовку нормативных правовых актов по запрету производства и импорта энергетических напитков. Работа будет проводиться совместно с Министерством экономики и коммерции и другими госорганами. Законопроект планируется принять в течение шести месяцев.

Руководитель странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане Ливиу Ведраско подчеркнул, что новая стратегия должна стать практическим планом действий с конкретными мероприятиями, ответственными исполнителями, финансированием и измеримыми показателями, сказал глава странового офиса Всемирной организации здравоохранения в КР Ливиу Ведраско.

Участники также обсудили влияние окружающей среды на здоровье детей, организацию школьного питания и использование цифровых решений для раннего выявления неинфекционных заболеваний.