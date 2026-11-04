В Кыргызстане впервые имплантировали безэлектродный кардиостимулятор

В Кыргызстане впервые провели операцию по имплантации безэлектродного кардиостимулятора. Ее выполнили в Национальном центре кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова в рамках международного мастер-класса с участием французских специалистов. Об этом сообщили в Минздраве.

В процедуре участвовали министр здравоохранения Дамир Осмонов и французский эксперт Элуа Марижон. Он является профессором Европейской больницы имени Жоржа Помпиду.

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Безэлектродный кардиостимулятор — миниатюрное устройство, которое устанавливают непосредственно в сердце через кровеносный сосуд. При этом не требуется прокладывать электроды и формировать под кожей специальный карман для размещения прибора.

«Такая конструкция позволяет избежать осложнений, связанных с повреждением или переломом электродов, и снизить риск инфекций и проблем с заживлением после операции. Технология может быть особенно полезна пациентам, у которых затруднен венозный доступ и которым сложно установить обычный кардиостимулятор», — пояснили в Минздраве.

Операцию продемонстрировали в режиме реального времени: из рентгеноперационной вели прямую трансляцию. В ходе практической сессии специалисты также разобрали четыре клинических случая и обсудили современные методы лечения нарушений сердечного ритма. В мастер-классе также приняли участие посол Франции в Кыргызстане Николя Фай, отечественные специалисты в области кардиологии и аритмологии.

Кроме того, Министерство здравоохранения и объединение AP-HP (университетские больницы Большого Парижа) подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились развивать сотрудничество в области кардиологии и онкологии, проводить совместные научные исследования, конференции и мастер-классы. Также документ предусматривает стажировки кыргызстанских врачей во французских клиниках, обмен опытом и совершенствование клинических протоколов.