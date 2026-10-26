Смотрите ЧМ-2026 по борьбе в прямом эфире с Saima Telecom

Смотрите прямые трансляции чемпионата мира по борьбе на телеканале «УТРК СПОРТ» в приложении O!TV с высокоскоростным интернетом и интерактивным ТВ от Saima Telecom.

С 24 октября по 1 ноября в Астане проходит главное спортивное событие осени. На арене встретятся сильнейшие атлеты планеты, а честь Кыргызстана на мировом первенстве защищают 22 спортсмена. Впереди — напряженные схватки, борьба за медали и яркие эмоции.

Комфортный просмотр и скоростной интернет

Болейте за нашу сборную с максимальным комфортом: управляйте эфиром, ставьте трансляцию на паузу и перематывайте рекламу благодаря домашним тарифам от Saima Telecom:

«Saima 600 + O!TV» — все включено за 1 тысячу 690 сомов в месяц: интернет до 600 мегабит в секунду, интерактивное ТВ с выходом в YouTube и подписка на 6 онлайн-кинотеатров (ETNOMEDIA, START, WINK, PREMIER, «О! Кино», Riza Nova).

«Saima 600 +» — максимальная скорость за 1 тысячу 650 сомов в месяц: интернет до 600 мегабит в секунду с бесплатной арендой гигабитного Wi-Fi 6 роутера и ТВ-приставки.

Как оставить заявку на подключение:

на сайте: premium600.saimatelecom.kg;

по телефону или в WhatsApp/Telegram: 0 708 909 000;

в приложении «Мой О!»: раздел Saima Telecom;

лично: в любом магазине O!Store или в головном офисе (город Бишкек, улица Шабдана Баатыра, 1/3).

Справочная информация:

Тарифы «Saima 600 + O!TV» и «Saima 600 +» доступны для подключение физических лиц (новых и действующих абонентов). ТВ-приставка и Wi-Fi 6 роутер предоставляются на ответственное хранение гражданам КР. Товар сертифицирован. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ЗАО «SAIMA TELECOM» № 16-0019-КР от 04.08.2016, № 03-292-КР от 24.11.2003. Информация актуальна на 26.10.2026.