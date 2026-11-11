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В ЖК призвали создать депутатскую комиссию по факту гибели подростка в горах

10:49, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Жогорку Кенеше призвали создать депутатскую комиссию по факту гибели подростка в горах. С такой инициативой выступил депутат Улугбек Ормонов.

Он отметил, что парламент должен отреагировать на трагический случай и дать оценку действиям госорганов.

Спикер парламента Марлен Маматалиев отметил, что с утра провел встречу с лидерами фракций по данному вопросу.

«Наш коллега Нурбек Сыдыгалиев, как вы знаете, ранее работал в этой отрасли (Прим. ред. — В Министерстве чрезвычайных ситуаций) и имеет опыт. Он открыто рассказал о многих допущенных нарушениях закона, которые привели к гибели ребенка. Но сейчас работает Военная прокуратура. Давайте дождемся ее итогов и уже потом примем какое-то решение и решим, какие меры надо предпринять, чтобы в будущем такого не повторилось. Нужно продумать о том, чтобы организовать базы для тех, кто ходит в горы не только в «Ала-Арче», но и других туристических локациях», — добавил он.

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Депутат Жогорку Кенеша Улукбек Карыбек уулу заявил, что после гибели подростка в ущелье Ала-Арча у общества и парламента остается много вопросов к Министерству чрезвычайных ситуаций. Он призвал установить последовательность действий спасательных служб и дать оценку работе ответственных сотрудников.

Выступая на заседании парламента, депутат обратил внимание на то, что первый звонок от мальчика поступил в 19.00. По его словам, необходимо выяснить, кто и в какое время получил информацию, какие меры предпринял и почему помощь не была оказана оперативно.

«Нужно восстановить всю последовательность: кто, во сколько и какие меры принял. Надо пересмотреть технический регламент МЧС. Особенно когда дело касается детей. Почему вертолет ждали два дня, а другие экипажи — три дня? Элементарно не было раций для получения информации. О чем это говорит? О халатности ответственных сотрудников МЧС», — заявил Карыбек уулу.

Депутат считает, что реакция спасательных служб должна была быть незамедлительной. Он также поинтересовался, почему в чрезвычайных ситуациях нет экипажей, способных выезжать на поиски в ночное время, и потребовал объяснений от руководства МЧС.

Карыбек уулу призвал принять строгие меры в отношении виновных, чтобы подобные трагедии не повторялись.

Напомним, недавно в горах заблудился и погиб 14-летний подросток Амир Кунакунов.

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