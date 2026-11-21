Депутаты парламента сыграли в футбол с турецкими коллегами
В Бишкеке прошел товарищеский футбольный матч между депутатами парламентов Кыргызстана и Турции. Игра продлилась 70 минут и завершилась со счетом 3:3, сообщили в ЖК.
В мероприятии приняли участие народные избранники во главе со спикером парламента Марленом Маматалиевым.
Он отметил, что КР и Турцию связывают исторические, культурные и духовные отношения.
По словам торага, в последние годы стратегическое партнерство двух стран, в том числе межпарламентское сотрудничество, активно развивается.
«Межгосударственные отношения не ограничиваются официальными встречами и переговорами. Такие спортивные мероприятия, как сегодняшнее, также создают хорошую возможность для укрепления связей, близкого знакомства и развития дружеских отношений», — заявил он.
Депутат Великого национального собрания Турции Унал Караман выразил уверенность, что встреча поможет укрепить дружбу и взаимное доверие между парламентами двух государств.