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24.kg

Жогорку Кенеш образовал депутатскую комиссию по предоставлению гражданам услуг

14:01, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Жогорку Кенеш образовал депутатскую комиссию по предоставлению гражданам услуг. Решение принято сегодня на заседании.

На заседании парламента спикер Марлен Маматалиев напомнил, что ранее депутат Улугбек Ормонов предлагал создать комиссию по гибели Амира Кунакунова в природном парке «Ала-Арча». Кроме того, по его словам, поступило решение фракции «Эл умуту — Ата-Журт» о предложении создать комиссию по предоставлению услуг гражданам: от центров обслуживания населения, служб спасения до скорой помощи.

«Комиссия рассмотрит методологию предоставления услуг, недостатки работы. Люди жалуются даже на то, что не могут дозвониться до операторов, когда отключают электричество», — отметил торага.

В комиссию вошли:

  • Нурбек Сыдыгалиев («Ишеним»);
  • Чолпон Эсенаманова («Ала-Тоо»);
  • Айгуль Карабекова («Ынтымак — Мекенчил»);
  • Улугбек Ормонов («Эл умуту — Ата-Журт»);
  • Табылды Муратбеков («Эл умуту — Ата-Журт»);
  • Медина Кайрылбекова («Элдик»);
  • Улукбек Карыбек уулу («Элдик»);
  • Гульшаркан Култаева («Ишеним»);
  • Мавлюда Калбердиева («Ала-Тоо»).

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