«Это незаконно». Дастан Бекешев выступил против запрета на комки

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев раскритиковал запрет на выдачу и продление разрешений на установку торговых павильонов и небольших магазинов в Бишкеке. По его словам, ограничения действуют с апреля на основании приказа министра строительства Нурдана Орунтаева.

Бекешев считает, что решение негативно влияет на мелких предпринимателей и семьи, для которых небольшие торговые точки стали источником дохода.

По его мнению, ограничения могут быть выгодны крупным торговым сетям.

«У нас везде и всюду торговые сети появились. Это хорошо, но нужно понимать, что торговые сети — это не мелкие семьи, торговые сети — это обогащение олигархов», — заявил депутат.

Он отметил, что небольшие магазины помогают семьям зарабатывать, а мелкое и среднее предпринимательство важно для развития экономики.

« Если будет существовать только крупный бизнес, то с экономикой будет не совсем хорошо. Дастан Бекешев

Парламентарий согласился, что размещение павильонов необходимо упорядочить, поскольку в Бишкеке их стало слишком много. Однако, по его мнению, запрет не должен распространяться на все торговые точки, в том числе те, которые не мешают жителям.

«Где не мешает, почему бы не разрешить?» — задался вопросом он.

По мнению нардепа, приказ должен был издать мэр Бишкека, а не министр строительства. Он сообщил, что обращался в Генеральную прокуратуру с просьбой проанализировать документ. По словам депутата, надзорный орган признал приказ законным, но предложил обжаловать его в суде.

Бекешев намерен поднять вопрос на заседании Жогорку Кенеша.