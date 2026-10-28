Депутат: Заставляя убийц петь гимн, патриотизма в них не прибавишь

Заставляя убийц петь гимн, патриотизма в них не прибавишь, заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев при обсуждении законопроекта о ряде нововведений в пенитенциарной системе.

Он отметил, что сегодня многие правила распорядка в пенитенциарных учреждениях устарели.

«Например, есть жалобы на то, что с утра заключенных в СИЗО заставляют петь гимн страны. Да, мы все ценим и любим наш гимн, но заставлять его петь и потом наказывать за его неисполнение считаю неправильным. Даже стариков заставляют отжиматься. Для осужденных, которые убивали людей, исполнение гимна не прибавит патриотизма и уж точно не перевоспитает», — считает Дастан Бекешев.

Он добавил, что правила распорядка должны быть в первую очередь человечными.

«Правил должно быть меньше, чтобы и их нарушений было меньше. Мы все живем при такой политической конструкции, что каждый из нас завтра может оказаться за решеткой. Нужно проявлять элементарное уважение к людям. Надо пересмотреть устаревшие правила распорядка», — отметил Дастан Бекешев.

Замглавы ГСИН Нурлан Сарчаев сказал, что в СИЗО-1 по распорядку подъем заключенных осуществляется в 6.00, после чего предусмотрено исполнение гимна в воспитательных и патриотических целях. Однако он отрицал тот факт, что за его неисполнение следует наказание.