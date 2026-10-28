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Депутат настаивает: Не добавляйте сахар в меню школ и детсадов

12:31, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Депутат Дастан Бекешев вновь поднял вопрос правильного питания в общеобразовательных учреждениях. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, он неоднократно поднимал вопрос пересмотра меню в школах и детсадах.

«Чай, сахар — очень вредные продукты для детей. Хорошо еще в Минпросвещения прислушались и убрали чай из меню. Но сахар остается, из-за него очень много проблем со здоровьем у детей. Надо и его убрать из питания детей», — считает Дастан Бекешев.

Он добавил, что никого из госорганов сегодня не беспокоит вопрос правильного питания не только в общеобразовательных учреждениях, но и других социальных объектах.

«Необходимо создать единый оператор по питанию, своего рода комбинат питания. Отказавшись от гостендеров, этот оператор мог бы работать напрямую с фермерами, чтобы они поставляли полезную продукцию и это помогло бы наладить правильное меню. Это серьезный вопрос, что и как мы едим», — добавил Дастан Бекешев.

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