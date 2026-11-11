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Дастан Бекешев призвал реформировать университеты

12:12, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев считает, что университеты Кыргызстана нуждаются в серьезной реформе. Об этом он заявил 11 ноября на заседании парламента, обратившись к Министерству науки, высшего образования и инноваций.

По его словам, многие вузы продолжают работать по устаревшей модели, когда студент после окончания обучения получает преимущественно диплом, а качество образования остается под вопросом.

«Что дают студентам в результате окончания учебы? Обычно диплом, и все. Университеты превратились в организации по выкачиванию денег. Увеличиваются контракты, но повышается ли качество образования — большой вопрос», — отметил депутат.

Бекешев считает, что большинство вузов должны превратиться в центры образовательных инициатив.

По его мнению, руководить ими должны не обязательно профессора или ученые, а креативные управленцы, которые умеют работать со студентами, общаться с ними на равных и знать их потребности.

Депутат также раскритиковал закрытость руководства университетов, отметив, что ректоры не должны постоянно находиться в кабинетах, оставаясь недоступными для студентов.

Кроме того, он предложил активнее вовлекать молодежь в спортивную жизнь и наладить сотрудничество университетов со спортивными федерациями.

Еще одна инициатива касается студенческих билетов.

Бекешев предложил заменить их электронными картами, с помощью которых учащиеся смогут оплачивать различные услуги, получать скидки на питание и проезд.

«Студенты — это большая неорганизованная сила, которую можно организовать и направить в правильное русло. Пора университеты реформировать, иначе они станут непригодными для обучения», — подчеркнул депутат.

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