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Депутат: Новый чертеж Генплана Бишкека не опубликовали

18:19, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Кабмин внес изменения в Генеральный план Бишкека до 2050 года, однако обновленный основной чертеж города пока не опубликован. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, кабмин принял постановление, которым заменил основной чертеж Генплана. Этот документ определяет функциональные зоны столицы, в том числе территории для жилой и промышленной застройки, а также параметры будущих зданий.

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Постановление опубликовали 30 октября в газете «Эркин-Тоо», но без приложения с измененным чертежом. На сайтах мэрии Бишкека и Министерства строительства парламентарий также не нашел обновленной версии документа.

Кроме того, он сообщил, что не обнаружил информации об общественном обсуждении проекта постановления.

По мнению Дастана Бекешева, жители должны знать, какие изменения вносятся в документ, поскольку от Генплана зависит дальнейшее развитие города.

Депутат намерен направить запрос в Минстрой. Он попросит предоставить старый и новый чертежи, уточнить, какие территории затронули изменения, объяснить отсутствие общественного обсуждения и сообщить, когда обновленный Генплан опубликуют на сайтах министерства и муниципалитета.

Напомним, кабмин утвердил Генеральный план развития Бишкека до 2050 года в апреле этого года. 

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