Комитет одобрил законопроект о защите зеленых насаждений
Комитет Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству одобрил в первом чтении законопроект о защите зеленых насаждений.
Как отметил один из инициаторов Дастан Бекешев, в Кыргызстане строительные компании хотят обязать высаживать по пять деревьев взамен каждого срубленного и ухаживать за ними в течение трех лет. Места для посадки определят местные органы власти.
Кроме того, местные органы власти должны в течение двух лет провести инвентаризацию всех деревьев и создать электронную базу данных.
Еще одно предложение — обеспечить не менее 14 квадратных метров зеленых насаждений на каждого жителя.
«В советское время норма составляла 22 квадратных метра зеленых насаждений на человека. К сожалению, сейчас мы уже не можем обеспечить такой показатель. Хорошо хотя бы достичь 14 квадратных метров. Озеленение должно быть не только на земле, но и на крышах зданий. Рано или поздно нам придется к этому прийти, поскольку климат меняется», — сказал инициатор.
Комитет Жогорку Кенеша одобрил его в первом чтении.
По данным муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой», сейчас на одного жителя столицы приходится около 6 квадратных метров зеленых насаждений. Для сравнения, международные стандарты предусматривают 24 квадратных метра зеленых насаждений.