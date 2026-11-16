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24.kg

Комитет одобрил законопроект о защите зеленых насаждений

14:29, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Комитет Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству одобрил в первом чтении законопроект о защите зеленых насаждений.

Как отметил один из  инициаторов Дастан Бекешев, в Кыргызстане строительные компании хотят обязать высаживать по пять деревьев взамен каждого срубленного и ухаживать за ними в течение трех лет. Места для посадки определят местные органы власти. 

Кроме того, местные органы власти должны в течение двух лет провести инвентаризацию всех деревьев и создать электронную базу данных.

Еще одно предложение — обеспечить не менее 14 квадратных метров зеленых насаждений на каждого жителя.

«В советское время норма составляла 22 квадратных метра зеленых насаждений на человека. К сожалению, сейчас мы уже не можем обеспечить такой показатель. Хорошо хотя бы достичь 14 квадратных метров. Озеленение должно быть не только на земле, но и на крышах зданий. Рано или поздно нам придется к этому прийти, поскольку климат меняется», — сказал инициатор.

Комитет Жогорку Кенеша одобрил его в первом чтении.

По данным муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой», сейчас на одного жителя столицы приходится около 6 квадратных метров зеленых насаждений. Для сравнения, международные стандарты предусматривают 24 квадратных метра зеленых насаждений.

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