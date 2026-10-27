Два самолета Airbus A321 планируется доставить в Кыргызстан в конце 2027 года. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Государственного агентства гражданской авиации Данияр Бостонов.

Напомним, лайнеры приобретены государственной авиакомпанией Asman Airlines.

По словам Данияра Бостонова, самолеты будут использованы для выполнения беспосадочных авиарейсов из КР в страны Евросоюза.

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«К концу 2027 года мы планируем поставить на крыло два воздушных судна», — указал он.

Кыргызстан также намерен проработать необходимые разрешительные процедуры с Германией и другими странами ЕС.

Выход КР из черного списка Евросоюза открыл возможности для дальнейшего развития прямого авиасообщения с Европой, добавил глава профильного ведомства.

Напомним, в начале марта в кабинете министров состоялась церемония подписания соглашения о приобретении двух самолетов Airbus A321ceo с компанией BBAM Aircraft Leasing & Management.