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Два самолета Airbus A321 планируется доставить в Кыргызстан в конце 2027 года

11:34, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Два самолета Airbus A321 планируется доставить в Кыргызстан в конце 2027 года. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Государственного агентства гражданской авиации Данияр Бостонов.

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Напомним, лайнеры приобретены государственной авиакомпанией Asman Airlines.

По словам Данияра Бостонова, самолеты будут использованы для выполнения беспосадочных авиарейсов из КР в страны Евросоюза.

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«К концу 2027 года мы планируем поставить на крыло два воздушных судна», — указал он.

Кыргызстан также намерен проработать необходимые разрешительные процедуры с Германией и другими странами ЕС.

Выход КР из черного списка Евросоюза открыл возможности для дальнейшего развития прямого авиасообщения с Европой, добавил глава профильного ведомства.

Напомним, в начале марта в кабинете министров состоялась церемония подписания соглашения о приобретении двух самолетов Airbus A321ceo с компанией BBAM Aircraft Leasing & Management.

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